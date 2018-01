Musonda uitgeleend aan Celtic

Charly Musonda Jr. wordt voor 18 maanden uitgeleend aan de Schotse kampioen Celtic Glasgow. De jonge middenvelder kwam bij Chelsea amper aan spelen toe en hoopt zo op meer speelkansen om zijn carrière te lanceren.

Brendan Rogers, de coach van Celtic, is alvast een grote fan van onze jonge landgenoot: “Hij is een geweldig talent. Dat zag je laatst in zijn invalbeurt waarin hij die geweldige pass verstuurde.” Ook Musonda is opgetogen met zijn transfer: (quote invoegen)

Charly Musonda Jr. doorliep een groot deel van zijn jeugd bij Anderlecht, tot Chelsea hem in 2012 kwam weghalen. Verder dan enkele invalbeurten bij het eerste elftal kwam hij daar tot nu toe nog niet. Vorig jaar werd de jonge middenvelder nog uitgeleend aan Real Betis, maar ook daar kwam hij amper aan spelen toe.

He followed his ‘heart’..

Done deal Charly Musonda Jr. Officially a Celtic Player. Congratulations son pic.twitter.com/xhUCYEYAYw — Angela Musonda (@angiemusonda) 29 januari 2018