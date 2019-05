Moord Daniël (9): drie verdachten vrijgelaten, twee anderen blijven aangehouden

In het onderzoek naar de moord op de 9-jarige Daniel in het opvangcentrum van Broechem zijn drie verdachten vrijgelaten. Dat meldt het Antwerpse parket. De twee andere verdachten blijven aangehouden op verdenking van gijzeling en moord.

Daniël verdween toen hij aan het fietsen was in het opvangcentrum. Later werd hij vermoord teruggevonden in een gracht op het terrein.

Er werden vijf meerderjarige personen in en rond het asielcentrum opgepakt. Drie van hen verbleven er zelf nog. drie van hen werden vrijgelaten, twee anderen blijven aangehouden op verdenking van gijzeling en moord.