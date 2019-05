Monsterboete voor AB-inbev

Europese Commissie legt AB InBev boete van 200 miljoen euro op. Het bedrijf heeft misbruik gemaakt van zijn machtspositie op de Belgische biermarkt.

Eind 2017 beschuldigde de Europese Commissie de Belgische biergigant van machtsmisbruik op zijn thuismarkt. Het bedrijf zou met name de invoer van zijn eigen bieren uit buurlanden Nederland en Frankrijk hebben tegengehouden. Biermerken Jupiler en Leffe zijn goedkoper in die landen omdat ze daar moeten afrekenen met meer concurrentie.

Concreet zou AB InBev bijvoorbeeld de blikjes in Nederland hebben aangepast: de Franstalige tekst werd ervan gehaald. In Frankrijk werd de Nederlandstalige tekst dan weer verwijderd, om te vermijden dat ze verkocht kunnen worden in respectievelijk Wallonië en Vlaanderen.

Vorig jaar waren er al berichten dat de brouwer een schikking probeerde te bereiken, maar dat de Europese Commissie eerder zou mikken op een boete.