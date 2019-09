Moeten N-VA en PS samen in een regering? 1 op de 3 Belgen zegt van wel

Moeten N-VA en PS samen in een federale regering stappen? 50 procent van de Belgen vindt van niet. Dat blijkt uit De Grote Peiling van VTM NIEUWS en Het Laatste Nieuws. Amper één op de drie Belgen is voor zo'n samenwerking, de overige kleine 20 procent heeft geen mening.

Opvallend is ook dat bijna 60 procent van de Walen tegen een coalitie van N-VA en PS is, in Vlaanderen is dat 46 procent.

N-VA-kiezers zijn geen voorstander, 46 procent is tegen een samenwerking met de PS. 40 procent heeft er geen probleem mee.

Bij Groen zijn de minste mensen tegen een samenwerking, daar is 31 procent tegen. 47 procent vindt dat de twee partijen wel samen in een regering moeten stappen.

En bij de PS, in Franstalig België is bijna 60 procent tegen een samenwerking.