Zwitser beklimt als snelste deze alp, zonder touwen

De Zwitserse bergbeklimmer Dani Arnold heeft als snelste man ooit de noordelijk flank van de Franse alp Matterhorn in het Mont Blanc-gebergte beklommen. De berg is maar liefst 4.208 meter hoog en Arnold beklom hem zonder touwen. Op twee uur en vier minuten bereikte hij de top.

Het was voor de Zwitser al de vierde keer dat hij deze flank van de alp heeft beklommen. De andere twee noordelijke flanken zijn de Eiger, en de Grandes Jorasses. Deze keer kon Arnold een recordtijd vestigen, omdat de klimomstandigheden ideaal waren. Het was niet te nat en niet te droog en die omstandigheden doen zich maar een aantal keren per jaar voor.