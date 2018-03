Zwangerschap bij Pairi Daiza

Bij Pairi Daiza kwamen ze vandaag naar buiten met geweldig nieuws: één van hun orang-oetans is zwanger. Dat deelde het dierenpark mee op Facebook.

Sinta, één van de orang-oetans van Pairi Daiza is ondertussen enkele weken zwanger. Net als bij de mens, zijn de eerste weken van de zwangerschap het belangrijkst. Daarom wachtte het park initieel nog even met de bekendmaking van de zwangerschap.

“Sinta en Gempa (de toekomstige papa) zijn afkomstig uit de dierentuinen van Stuttgart (Duitsland) en Praag (Tsjechië) en kwamen in 2016 aan in Pairi Daiza. Dit koppel werd samengesteld op basis van hun reacties op videobeelden van elkaar. Ze zagen elkaar voor het eerst in Pairi Daiza. Sinta is 23 jaar oud en heeft tot nog toe nog geen nakomelingen ter wereld gebracht. Men had niet verwacht dat er zo snel een nakomeling zou kunnen komen. Gempa heeft namelijk ontzettend veel geduld aan de dag moeten leggen om het hart van Sinta voor zich te winnen…”, vertelt Pairi Daiza vandaag in een persdossier.

Bedreigd

Mama Sinta en papa Gempa zijn Sumatraanse orang-oetans, één van de drie gekende soorten orang-oetans. De soort is met uitsterven bedreigd en net daarom zijn ze bij Pairi Daiza zo verheugd door de zwangerschap. Het is al van 1973 geleden dat er in ons land nog een geboorte van een orang-oetan werd geregistreerd.

Een normale zwangerschap bij orang-oetans duurt ongeveer 255 tot 275 dagen, dat is vergelijkbaar met een zwangerschap bij de mens. Het is dus nog even wachten tot Pairi Daiza’s nieuwe aanwinst het daglicht ziet. Er zijn trouwens ook nog twee Aziatische olifanten in verwachting bij het dierenpark.

Foto: Pairi Daiza