Afgelopen zondag vond in Wales voor de 33ste keer het WK moeraszwemmen plaats. De deelnemers zwommen over een afstand van 55 meter en mochten geen conventionele zwemslagen gebruiken. Ondanks het hondenweer, doken de deelnemers enthousiast in het stinkende moeras. De snelste man kwam na 1,18 minuten over de streep, de snelste vrouw deed er 1,48 minuten over.