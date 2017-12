De zoo van Planckendael heeft de beelden van de geboorte van het nieuwe babyolifantje gedeeld. Gisteren werd het beestje voorgesteld aan de wereld.

Na 629 dagen was het eindelijk zover voor May Tagu: ze mocht haar kindje ter wereld brengen. Zoals dat dan gaat bij olifanten, stond de baby snel op zijn poten en stak hij zijn slurfje in de lucht om te kunnen drinken van de moedermelk.