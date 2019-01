Het is vandaag Driekoningen, de dag waarop volgens het verhaal drie wijzen vanuit het oosten naar Jeruzalem kwamen, omdat ze een ster hadden gezien. Hieruit maakten zij op dat de langverwachte, ware Koning der Joden was geboren. In Madrid hebben duizenden Spanjaarden de feestdag gisterenavond al ingezet met een traditionele parade waar heel wat “drie wijzen” passeren. De kinderen krijgen er geschenken omdat het feest daar een beetje vergelijkbaar is met ons Sinterklaasfeest.