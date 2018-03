Zo maak je je tuin lenteklaar

Met temperaturen van ongeveer vijftien graden afgelopen weekend, wordt het tijd je tuin voor te bereiden op meer zon. Maart is gewoonlijk dan ook een drukke maand voor de tuinier. Enkele tips:

1. Gazon

In een eerste fase maak je je tuin lenteklaar door hem te bemesten. Het is de ideale periode om compost aan je moestuin toe te voegen om je grond optimaal voor te bereiden op de lente. Stuur ook je grasmaaier nog snel op onderhoud, zodat hij zonder problemen de zomer overleeft.

2. Lok vogels met nestkastjes of planten

Vogels die terugkeren uit het zuiden, willen misschien wel in jouw tuin hun nestje bouwen. Ze gebruiken daarvoor onder meer dood hout en bladafval. Die nestbasis installeren ze met alle plezier in nestkasten. Hang ze bij voorkeur met de opening naar het (noord)oosten en zorg dat oud nestmateriaal er zeker uit verwijderd is.

Een andere manier om vogels te lokken, is planten voorzien in de tuin. Vogels zijn gek op hun bessen en op de insecten die erdoor aangetrokken worden. Enkele planten waar ze van houden zijn koninginnenkruid, zwarte els, lijsterbes, meidoorn en hazelaar. 3. Denk aan de bijen

Hoewel bijen vaak niet geliefd zijn, hebben veel voedselgewassen de insecten nodig om zich via bestuiving voort te planten. Om tijdens dat proces te helpen, kan je een bijenhotel in je tuin plaatsen. Als je er deze maand nog een installeert en naar het zuiden plaatst, verwelkom je nog binnen de maand de eerste bijen. Zo’n bijenhotel vraagt trouwens geen onderhoud.

Anderzijds lokken bloemen zelf ook bijen. Om hen een zo lang mogelijke periode in je tuin te vinden, kan je vingerhelmbloem, vogelmelk en boerenkrokus planten. Die bloeien namelijk al van februari tot april. Daarna zijn lavendel, salie en marjolein bijenlokkers. En zelfs vanop je balkon kan je bijen helpen: plant daarvoor grasklokjes, wilde reseda en ezelsoren.

4. Starten met zaaien en planten

Wie het niet zo voor bijen heeft, kan deze maand alvast erwten, ajuinen of tomaten zaaien. Ook bomen en struiken (met blote wortel) plant je best nog snel in maart. Als je wacht tot april, zit je eigenlijk al midden in de groeispurt van de zomer en kan je beter wachten met bomen te planten tot rond november.

5. Help amfibieën overleven

In de lente zoeken amfibieën een waterplek om eitjes in te leggen. Hen daarbij helpen kan door te zorgen dat ze gemakkelijk in en uit een vijver kunnen. Daarnaast is het ondiepe gedeelte van vijvers ideaal om in het voorjaar de ontwikkeling van jonge larven te stimuleren. Voorzie ook voldoende onderwatervegetatie of drijvende waterplanten waarop kikkers of salamanders een rustmoment inlassen of op de uitkijk kunnen staan.