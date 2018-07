Zo loop je een skischans omhoog

Meer dan duizend mensen liepen gisteren in het Duitse Titisee-Neustadt een skischans omhoog. De schans was vierhonderd meter lang en de helling bedroeg op sommige plekken maar liefst 35 procent.

De snelste deelnemer, een Turkse man, legde het parcours af in drie minuten en 35 seconden. Hij won al voor de vijftiende keer op zeventien deelnames. De snelste vrouw, een Australische deed er vier minuten en 54 seconden over. Los van de mannen- en vrouwencompetitie was er ook een estafette voor brandweerlui.