Zo komen de smurfen aan hun naam

De smurfen bestaan dit jaar zestig jaar en dat wordt uitgebreid gevierd. De blauwe figuurtjes kregen zestig jaar geleden hun naam dankzij een simpele verspreking van bedenker Peyo, aldus Tim Verschure van IMPS.

De geestelijke vader van de smurfen is Peyo en hij zat te eten toen hij op een gegeven moment tegen zijn tafelgenoot zei: "Schtroumpf-moi le sel", "Geef me het zout even door." Hij vond het woordje 'Schtroumpf' zo leuk en zo grappig, dat hij zijn wezentjes ernaar noemde.

De strips en de tv-reeks zijn ondertussen in 53 talen over de hele wereld uitgegeven en er zijn ook al drie films. Ze mogen dan wel zestig jaar oud zijn, populair zijn de smurfen nog steeds.