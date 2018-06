Zo hard schudt Macron hand Trump

Er zijn beelden opgedoken van het hand van Trump nadat de Franse president Macron hem een stevige handdruk had gegeven tijdens een ontmoeting op de G7-top. Macron heeft duidelijk een afdruk achtergelaten op het hand van de Amerikaanse president.

Op de beelden van de ontmoeting is te zien hoe Macron met plezier het hand van Trump grijpt. Even later tonen foto’s een close-up van het hand van de Amerikaanse president. Resultaat? Macron heeft duidelijk een afdruk van zijn duim achtergelaten op het hand van Trump.

Opvallend lief

Ondanks de spanningen vooraf, zijn de wereldleiders van de belangrijkste industrielanden opvallend lief voor elkaar, bij het begin van hun G7-top in Canada. De verdeeldheid tussen Trump en de rest lijkt wat weggeëbd. De eerste vergadering, waarbij ze bijna intiem rond een tafel zitten, heeft de sfeer duidelijk verbeterd.

Lof voor Macron

De Amerikaanse president Trump had zelfs lof voor president Macron. “Ik wil je feliciteren omdat ik lees wat er in Frankrijk gebeurt. Je hebt veel moed, je doet de juiste dingen, niets is makkelijk, maar je doet wat moet en het is een fantastisch land”, aldus Trump.

Ondanks de onenigheid verwacht Trump dat de G7-top toch tot een gemeenschappelijke slotverklaring zal komen.

Bekijk ook: