Aan het strand van Westende is een zeehond aangespoeld. Dat bevestigt Sealife aan VTM NIEUWS. “Het gaat om een gezond diertje dat even komt uitrusten in de zon.”

Het zeehondje ligt sinds vanmorgen op het strand. De verzorgers van Sealife kwamen ter plekke en stelden geen tekenen van ziekte of verzwakking vast.

“Een gezonde zeehond gaan we niet uit zijn habitat halen”, klinkt het bij Sealife. “Het diertje zal later uit zichzelf wel terugkeren naar zee.