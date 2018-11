In Washington in de Verenigde Staten hebben meerdere zalmen al zwemmend een autoweg overgestoken. Het is een jaarlijks fenomeen in de VS, want de vissen proberen verderop hun eitjes te gaan leggen. Wanneer de straat overstroomt, wordt die oversteek voor de vissen gemakkelijker.

De Skokomish River in de VS treedt elk jaar buiten zijn oevers. De zalmen kunnen dankzij de overstroming via een kortere weg de plek bereiken waar ze hun eitjes willen leggen.