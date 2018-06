Een honderdtal nudisten verzamelde gisteren in het park 'Bois de Vincennes' in Parijs. Ze vierden daar de ‘Parijse Dag van het Naturisme’. De dag begon met een yogales en eindigde met een picknick.

Nudisten in Parijs waren al lang vragende partij voor een eigen plek in de stad. Vorig jaar kregen ze uiteindelijk een gebied in het park dat toegankelijk is van half april tot half oktober.