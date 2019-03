Chris Hepworth en Tanisha Prince wonnen dit weekend het Britse kampioenschap vrouwdragen. Nadat het koppel de trofee ontvangen had, ging Chris op zijn knie en vroeg hij Tanisha of ze met hem wil trouwen.

De vrouw had de vraag duidelijk niet zien aankomen, maar zei onmiddellijk ‘ja’. Tanisha en Chris liepen lang derde, maar Chris had een goeie motivatie om nog iets sneller te lopen. Als het koppel de race niet had gewonnen, was de ring namelijk in zijn broekzak blijven zitten.