Wilde achtervolging op wallaby in Sydney

De politie heeft vanochtend de achtervolging ingezet op een wallaby, die over de Harbour Bridge in Sydney aan het huppen was, en daar autobestuurders deed opschrikken.

Het zeer Australische incident gebeurde vlak voor de ochtendspits. De kleine kangoeroe sprong van rijvak naar rijvak aan de noordelijke kant van de brug. "De politie kreeg een onverwachte oproep voor bijstand deze morgen toen een wallaby werd opgemerkt die de Sydney Harbour Bridge overstak", zei een woordvoerder van de politie van New South Wales.

"Verkeersleiders van het Centrum voor Transportbeheer zagen hoe de wallaby van rijvak naar rijvak hupte en - zonder aangeven - afsloeg naar Cahill Expressway en Macquarie Street", zei de politie. Uiteindelijk ving de politie het dier een kilometer ten zuiden van de brug, nog steeds op de snelweg. De wallaby zal aan de zoo van Sydney overgemaakt worden en zou in goede gezondheid verkeren.

De Sydney Harbour Bridge is een drukke autosnelweg die het centrum van Sydney met het noorden verbindt. Iedere dag rijden er tot 180.000 voertuigen over. Vermoed wordt dat het dier op de snelweg belandde via een golfbaan.