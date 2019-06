Dit is de Grote Prijs van Hanyu, zo’n zestig kilometer ten noorden van Tokio. Het is één van de tien Grote Prijzen van het jaar. Het idee ontstond in 2009, en is eigenlijk gebaseerd op de Formule 1 en op de 24 uren van Le Mans.

Teams van telkens drie racers lossen elkaar gedurende twee uur af. Daarin moeten ze zoveel mogelijk rondjes van 200 meter rijden. De zege was voor een trio uit Kyoto.