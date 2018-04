Welke chocolade-eter ben jij?

Dat we als Belgen graag chocolade eten, is geen geheim meer. Maar het Belgische chocolademerk Côte d’Or liet nu ook onderzoeken hoe we met onze chocolade omgaan. Wat blijkt? We hebben heel wat bijzondere verstopplaatsen voor de lekkernij. En delen? Daar zegt bijna de helft van de Belgen nee tegen.

Uit het onderzoek blijkt dat maar liefst 91 procent van de Belgen maandelijks chocolade eet. 42 procent van de ondervraagden wil zijn chocolade ook niet delen. Zo’n 12 procent van hen geeft zelfs toe dat hij of zij de lekkernij verstopt voor zijn partner, kinderen of ouders. En dat gebeurt soms op de vreemdste plekken zoals de badkamer, het tuinhuis of de sokkenlade.

1. Sommelier

Côte d’Or onderzocht ook hoe we onze chocolade het liefst eten. Zo’n 68 procent zou in een heuse ‘Sommelier’ veranderen tijdens het eten van chocolade. Daarbij gebruiken ze al hun zintuigen. Ze proeven, nemen het aroma op, ruiken en breken zelfs eerst een klein stukje af om op hun tong te laten smelten.

2. Precisie proever

59 procent van de ondervraagden is ook een ‘Precisie Proever’. Ze breken, snijden, bijten of schrapen de chocolade tot het beste stukje overblijft. Dat eten ze als laatste op om zo nog meer te kunnen genieten.

3. Smelter

Op de derde plaatst staat de ‘Smelter’. Die sopt zijn stukje chocolade eerst in een warme drank zoals melk om het nadien op te eten.

De meerderheid van de mensen beschouwt chocolade ook als een goede vriend die je opvrolijkt. En wat vooral herkenbaar is: 44 procent van de mensen eet meer chocolade dan ze eigenlijk van plan waren.