In Minnesota in Amerika is een wasbeer op een gebouw 23 verdiepingen hoog geklommen. Het dier rustte boven rustig uit van zijn klim. "Een reddingsactie is te gevaarlijk", klonk het bij het veiligheidsteam.

Wasberen hebben de reflex om bij angst omhoog te klimmen. Dat is ook wat bij deze wasbeer in Minnesota is gebeurd. Het dier klom 23 verdiepingen omhoog op de St. Paul building.

Het dier redden was volgens de veiligheidsdiensten te gevaarlijk voor de diensten zelf en voor de wasbeer.