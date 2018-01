Walvis redt duiker van tijgerhaai

De bekende maritiem biologe Nan Hauser had een ongelofelijke en unieke ontmoeting met een bultrugwalvis. Eerst dacht ze dat de walvis haar wilde doden, maar later bleek dat die haar beschermde van een tijgerhaai die in de buurt zwom. De walvis duwde haar constant onder haar vin of gaf haar duwtjes met zijn hoofd. “Ik zwem al 28 jaar met walvissen, maar dit had ik nog nooit meegemaakt”, zegt ze.

In oktober vorig jaar was Hauser aan het zwemmen net voor Rarotonga, een van de Cookeilanden bij Nieuw-Zeeland. Ze wist niet dat een haai in de buurt zwom. “Ik was aan het zwemmen toen plots een bultrugwalvis naar me toe zwom en hij stopte maar niet”, zegt ze aan BBC. De beelden van de ontmoeting plaatste ze onlangs op het internet en ze gingen meteen viraal.

Hauser was ervan overtuigd dat ze ging sterven. Ze kon het gedrag van de walvis niet verklaren. “Hij zette mij op z’n hoofd. Ik probeerde weg te geraken, maar meer dan tien minuten lang stopte hij me onder zijn borstvin en tilde hij me op uit het water. Hij kronkelde in het rond met mij op zijn lichaam.”

Tijgerhaai

Later bleek dat de walvis haar wilde beschermen van een tijgerhaai in de buurt. Hauser zag de haai wel in de verte, maar dacht eerst dat het een andere walvis was. Ze besefte plots dat zijn staart niet op en neer ging, maar van links naar rechts zoals bij haaien. “Ik dacht dat ik een walvis zag in de buurt die met zijn staart aan het slaan was, maar ik had maar niet door dat het een tijgerhaai was.”

"Bultrugwalvissen zijn heel altruïstisch”, zegt de biologe. “Hun gedrag is soms uitzonderlijk. Ze haasten zich soms naar een situatie om een andere soort te redden, maar ik ben waarschijnlijk de eerste mens, van wie het gefilmd is, die ze konden redden.”

Hauser houdt aan de ontmoeting wat blauwe plekken over, maar ze vond het vooral een ongelofelijke ervaring. In de video bedankt ze de walvis voor zijn heldendaad: “Sorry, ik hou ook van je!”.