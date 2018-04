Wafel of burger? Probeer de 'wurger'

Wie niet kan kiezen of hij nu zin heeft in een wafel of in een burger, kan nu ook voor een ‘wurger’ kiezen. De Brasschaatse Karen Wellens en haar dochters bedachten het nieuwe concept voor foodies die voor bio én veggie gaan.

Met hun foodtruck Oscar boekten Karen Wellens en dochters Louise en Fauve instant succes met hun ‘wurgers’. Meer nog, ze hebben intussen ook lunchrestaurant ‘B NUT’ geopend in het centrum van Antwerpen.

De wafels die de vrouwen verkopen zijn veganistisch en bevatten dus geen dierlijke producten. Ze zijn gemaakt van butternutpompoen en speltmeel. De vrouwen gingen daarvoor onder meer in zee met The Bio Veggie Company. Tot slot kan je de wafels ook bestellen als 'taffles', als toast met beleg op.

Foto: Het Laatste Nieuws