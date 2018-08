VS waarschuwt burgers om "geen condooms te hergebruiken"

Condooms zijn een wegwerpproduct en kan je dus maar een keer gebruiken. Het lijkt misschien evident, maar een Amerikaanse gezondheidsorganisatie heeft daarover een waarschuwende tweet verstuurd. Blijkbaar zijn er veel Amerikanen die hun condooms wassen, laten drogen en daarna opnieuw gebruiken.

“We zeggen het omdat er mensen zijn die het doen. Was of hergebruik condooms niet! Gebruik een nieuw exemplaar voor elke vrijpartij”, staat te lezen in de tweet van het Center for Disease Control.

(Lees verder onder de tweet)

We say it because people do it: Don't wash or reuse #condoms! Use a fresh one for each #sex act. https://t.co/o3SPayRf9m pic.twitter.com/AwkPqE9YMl