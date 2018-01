Vrouw wil pauw mee aan boord als "steun"

Een Amerikaanse vrouw was van plan om haar pauw mee aan boord te nemen van een vliegtuig, omdat het dier haar naar eigen zeggen “emotionele steun” biedt. De luchtvaartmaatschappij United Airlines weigerde echter om het dier te laten opstappen, ook nadat de vrouw had aangeboden om een apart vliegticket te kopen voor de vogel.

De vrouw vervoerde de pauw, Dexter, op een luchthaventrolley, terwijl andere passagiers er in shock naar kijken. Maar hoeveel moeite ze ook deed, de vogel mocht niet mee aan boord van het vliegtuig op de luchthaven van New Jersey.

Zijn gewicht en grootte kwamen niet overeen met de geldende richtlijnen, zei de luchtvaartmaatschappij. Volgens United Airlines was de vrouw daar ook al vanop de hoogte nog voor ze afzakte naar de luchthaven.

Kalkoen

In het verleden werden wel al enkele dieren mee aan boord gelaten omdat ze passagiers “emotioneel ondersteunen”. Zo mocht een vrouw in 2015 nog haar kalkoen mee aan boord nemen op een vlucht vlak voor Kerstmis.

De laatste tijd proberen luchtvaartmaatschappijen het aantal “ondersteunende” dieren toch te verminderen, omdat steeds meer passagiers de situatie misbruiken om hun huisdier mee te nemen op een vlucht.

Foto's: The Jet Set tv