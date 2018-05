Vrouw koopt hondenpup, maar blijkt beer te zijn

Mevrouw Su uit Yunnan in China kocht een puppy tijdens een vakantie. Althans dat dacht ze. De schok was dan ook groot toen het een zwarte beer bleek te zijn.

Twee jaar geleden meende de vrouw een Tibetaanse mastiff puppy te hebben aangeschaft. De Tibetaanse mastiff kan ook tot 80 kg zwaar worden en daarom was de vrouw in het begin nog niet verontrust. Maar het kleine dier groeide als kool en was al snel groter dan een volwassen hond.

“Het dier kon wel een hele mand fruit en twee emmers noedels per dag naar binnen werken”, verklaarde mevrouw Su aan China News.