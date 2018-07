Vrouw houdt ervan zombie te zijn

Deze vrouw houdt ervan zich als een zombie uit The Walking Dead te verkleden. Al van bij de start van de serie is ze fan en vertelde ze aan haar kinderen dat ze er graag in mee wilde spelen. En dat lukte!

The Walking Dead is een Amerikaanse televisieserie over een groep mensen die probeert te overleven in een wereld vol zombies. Deze vrouw, Terrie Hamrick, maakte haar droom waar en slaagde erin mee te spelen in de serie. Ze was vroeger dan ook een superfan en hing de hele tijd rond in de buurt van de filmset.

De vrouw verkleedt zich nog altijd als walker en geeft rondleidingen als zombie. Zo brengt ze de show tot leven voor de fans.