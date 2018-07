Vrouw beklimt vrijheidsbeeld

De politie van New York heeft gisteren op de nationale Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag een vrouw gearresteerd die op het voetstuk van het Vrijheidsbeeld op Liberty Island voor de kust van New York was geklommen. De vrouw wilde met de actie protesteren tegen het strenge immigratiebeleid van president Trump.

Het duurde vier uur voordat het de politie lukte om de vrouw, Therese Patricia Okoumou, van het standbeeld af te krijgen. CNN meldt op basis van politiebronnen dat de vrouw verklaard zou hebben “niet naar beneden te komen tot alle kinderen vrijgelaten zijn.” Toen ze beneden was, werd ze door de politie gearresteerd.

Bezoekers die tijdens het protest op het eiland aanwezig waren, werden geëvacueerd, ferry’s die naar het beeld onderweg waren, moesten omkeren.