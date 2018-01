Vliegtuig vertrekt in 2018 en landt in 2017

Een vertraging van tien minuten had gisteren wel een heel opmerkelijk gevolg. Een vliegtuig vertrok daardoor pas in 2018, vloog daarna 23 uur terug in de tijd en landde aan de andere kant van de wereld, waar het toen nog 2017 was.

Het nieuws werd naar buiten gebracht door de Amerikaanse journalist Sam Sweeney. Het vliegtuig in kwestie was er een van Hawaiian Airlines. Voor vlucht HAL446 moest dat normaal op 31 december om 23.55 uur opstijgen in Auckland om zijn reis naar Honolulu aan te vatten. Door een kleine vertraging vertrok het vliegtuig pas om 00.05 uur en dus op 1 januari 2018

Daarna ging de vlucht naar Honolulu in Hawaï, een tijdsverschil van 23 uur. Daar landde het vliegtuig omstreeks 10 uur, nog op 31 december. De passagiers maakten dus tweemaal de overgang van 2017 naar 2018 mee.