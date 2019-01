De sneeuw heeft in Oostenrijk de afgelopen weken heel wat ellende veroorzaakt. Maar het levert ook zeker prachtige beelden op. Deze beelden zijn gemaakt in Walchsee, een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Tirol, vanuit een luchtballon.

De Vlaming Luc Madou vliegt al meer dan 30 jaar mee, maar zoveel sneeuw als dit jaar heeft hij daar nog nooit gezien. De voorbije weken is er meters sneeuw gevallen, maar nu is het fantastisch mooi weer. Een stralende zon en geen wolk aan de lucht.