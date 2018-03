VIDEO: Zo gaat Star wars-park eruit zien

De opbouw van het Star Wars-themapark is volop aan de gang. Disney heeft de eerste beelden gelanceerd van het attractiepark dat volgend jaar open zou gaan.

Disney maakte bekend dat het park eruit zal zien zoals een planeet met de naam Batuu. “Een planeet die we nooit eerder hebben gezien”, klinkt het. Verschillende attracties zullen uiteraard gelinkt zijn aan de verschillende films en karakters.

Het park, dat al in 2015 aangekondigd werd, komt zowel in Disney Land in Californië als in Disney World in Florida en zou 5,5 hectare groot zijn.

Beelden: Disney