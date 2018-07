Verzorgers redden te vroeg geboren pinguïn

Baby-pinguïn Rainbow kwam veel te vroeg ter wereld in de Londense dierentuin, nadat haar ouders haar ei per ongeluk hadden gebroken. Als bij wonder overleefde het diertje. De verzorgers brachten haar meteen naar het dierenziekenhuis waar het nu verzorgd wordt.

Drie keer per dag vertoefd ze onder een warmtelamp samen met een pinguïnknuffel. Na zes weken zal ze in een speciale verplegersafdeling van het dierenpark verzorgd worden, en daar zal ze ook haar eerste zwemlessen krijgen. Daarna zal ze voorgesteld worden aan de andere pinguïns.