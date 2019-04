Vernieuwde luchthaven van Singapore heeft grootste indoorwaterval ter wereld

Na vier jaar bouwen, is in Singapore vandaag Jewel Changi Airport geopend. Dat is een nieuw onderdeel van de al bestaande Changi luchthaven. De Jewel is met z’n ronde vorm in staal en glas een knap staaltje architectuur, maar vooral binnenin is het indrukwekkend. Het pareltje van het complex is de waterval van 40 meter. Het is de grootste indoorwaterval ter wereld.

Daarnaast kunnen reizigers voor hun vlucht relaxen in de jungle-achtige tuinen van Jewel. Of gewoon even naar de cinema of op restaurant gaan. Er zijn 280 eetplekken en winkels om de tijd te verdrijven.

Ook mensen zonder vliegtuigticket kunnen in het complex shoppen of eten. De Jewel is dus geen luchthaventerminal, maar het verbindt wel rechtstreeks drie van de vier terminals. Een treintje rijdt langs de waterval rechtstreeks naar die terminals. Voor de vierde kunnen reizigers een shuttlebus nemen.

Er zijn incheckbalies voorzien voor passagiers die veel te vroeg op de luchthaven zijn maar toch al willen inchecken. Wie in de Jewel wilt rondlopen zonder bagage kan die kwijt in opbergplaatsen. Reizigers die daar geen zin in hebben, kunnen terecht in het hotel van de Jewel.