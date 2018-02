Het is ongetwijfeld de meest bekende hazelnootpasta op de markt en daarom is het ook niet verwonderlijk dat het een eigen 'dag' heeft: vandaag is het Wereld Nutella-dag!

Deze dag werd uitgeroepen tot Wereld Nutella-dag door de Amerikaanse blogster Sara Rosso, die enorme fan is van de choco.

In Frankrijk was er twee weken geleden nog een stormloop voor potten Nutella. Supermarktketen Intermarché gaf serieuze kortingen, waardoor mensen begonnen vechten om er eentje te bemachtigen voor amper 1,41 euro.

