Vakantiepark met kant-en-klare huisjes

In Neeroeteren bij Maaseik wordt hard gewerkt aan een nieuw vakantiepark waarbij de huisjes kant-en-klaar geleverd worden. Het is de bedoeling dat iedereen binnenkort zo'n afgewerkt vakantiehuis kan bestellen.

De kant-en-klare huisjes wegen minstens acht ton, maar toch worden ze - volledig afgewerkt - op de plaats geleverd waar je ze liefst wil hebben. De bungalows hebben een oppervlakte van 25 vierkante meter, waarin je met vijf personen kan slapen.

Sfeer

De kostprijs van de huizen varieert tussen de 35.000 en 45.000 euro. Door de kleine oppervlakte blijft de prijs relatief laag, maar je moet geen te grote luxe verwachten.

"We zorgen dat de mensen alle comfort hebben, dus er zit wel elektriciteit in. Maar we hebben ook een aantal olielampen geïnstalleerd om sfeerverlichting te installeren. De houtkachel moet de mensen warm houden”, klinkt het bij de organisatie.