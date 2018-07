In het arboretum van Kalmthout staat de Emmenopterys henryi, een Chinese boom, in bloei. Dat is zeldzaam: de boom staat er al sinds de jaren 1970 en stond amper zes keer in bloei. Door de aanhoudende hitte staan er nu prachtige bloemen op. Ook voor twee andere bomen van dezelfde soort in het Verenigd Koninkrijk is dat het geval. Het arboretum installeerde een stelling van acht meter hoog, zodat de bezoekers de boom in alle glorie kunnen bewonderen.