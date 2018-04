Tuinwenkbrauwen zijn nieuwe trend

Wenkbrauwen die tot een tuintje worden omgevormd, zijn op de socialenetwerksite Instagram erg populair. De hype uit Hongkong is volgens kenners ideaal voor het komende festivalseizoen.



Je wenkbrauwen versieren is niet nieuw. Zo was er recent nog de 'halo brow', waarbij de uiteinden van je wenkbrauwen verbonden worden via je voorhoofd. Maar nu is de ‘garden brow’ of tuinwenkbrauw aan een opmars bezig. Wenkbrauwen worden daarbij voorgesteld als gras en er worden kleurrijke bloemen en planten in verwerkt. Je wenkbrauwen worden zo een minituin.

Volgens hippe vogels is de trend ideaal om je te onderscheiden tijdens de komende zomerfestivals.

Hype uit Hongkong

Er bestaan verschillende Instagramaccounts en YouTube-filmpjes waarin blogsters uitleggen hoe je je wenkbrauwen kan pimpen tot een hippe tuin. Het idee komt van blogster Taylor R, uit Hongkong (China). Tayler vond te weinig natuur in haar buurt, waardoor ze besliste om haar wenkbrauwen up te graden tot een minigrasperk om een beetje groen te toveren.