Trump & Kim Jong-un beste vrienden?

Voorbijgangers keken raar op toen ze opeens Trump en Kim Jong-Un in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul olijk naast elkaar zagen lopen. Althans, dat dachten ze toch. Het waren namelijk imitators van de Noord-Koreaanse leider en de Amerikaanse president.

De passanten reageerden in eerste instantie verrast op het duo, maar al snel werd duidelijk dat het niet om de echte leiders ging. De twee paradeerden door de straten van de Zuid-Koreaanse hoofdstad. Ze bevonden zich ook even in het stadion van de Winterspelen, maar daar veroorzaakten ze te veel ophef. Ze werden door vrijwilligers gevraagd om het stadion te verlaten.

Noch de Amerikaanse president Donald Trump, noch de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zijn aanwezig op de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse PyeongChang.