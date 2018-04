Toverles in Limburgs Zweinsteinkasteel

Op 20 juli start in het Castel Notre Dame in Remersdaal (Limburg) het Myrddin Emrys College: een soort toverschool voor weerwolven, vampiers, tovenaars en feeën. Student Toon Van Hoyweghen bracht de internationale trend naar België en organiseert de geknipte vierdaagse voor magie- en fantasyfans. Dat is te lezen in De Gentenaar.

Student Toon van Hoyweghen (23) is al zijn hele leven gefascineerd door magie. Hij merkte de afgelopen jaren dan ook op dat er in Europa heel wat (dure) toverscholen uit de lucht vielen. Samen met een paar vrienden besloot Toon die trend in België te lanceren.

Eigen magieleer

Er wordt op het college ook effectief les gegeven. “Op basis van wetenschappelijke bronnen hebben we onze eigen magieleer ontwikkeld. Deelnemers zullen bijgevolg lessen krijgen in toekomstvoorspelling”, klinkt het bij de organisatie.

Maar op het Myrdin Emrys College wordt er ook stevig geacteerd. Zo krijgt elke deelnemer bijvoorbeeld een rol toegewezen tijdens een Life Action Role Play (LARP).

Internationaal succes

Het evenement in het twaalfde-eeuws kasteel biedt plaats aan 150 geïnteresseerden. De helft van de toegangskaarten is intussen al de deur uit en de interesse buiten België is groot. Er komen onder andere liefhebbers uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk naar het evenement.

Van 20 tot en met 23 juli kunnen geïnteresseerden in Remersdaal terecht. Tickets kosten 270 euro.

Foto: facebookpagina Castel Notre Dame