In de Filipijnse hoofdstad Manilla werden bij het reinigen van een rioolput tientallen portefeuilles gevonden. Opvallend: de exemplaren bevatten geen cash geld, maar wel betaal- en identiteitskaarten. Het gaat naar alle waarschijnlijkheid over gestolen exemplaren. De portefeuilles werden dan ook aan de politie bezorgd, die de eigenaars inlicht over de diefstal.