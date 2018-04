Teder moment met babygorilla

In de Washington Zoo is dit weekend voor het eerst in tien jaar een babygorilla geboren. De moeder van het aapje beviel helemaal alleen van baby Moke, en dat zorgde voor een teder moment.

De vijftienjarige mama Calaya en de 26-jarige papa Baraka, twee gorilla's uit de Washington Zoo, werden zondag de ouders van een gezonde babygorilla. De jongen kreeg de naam Moke, wat 'junior' betekent.

De uitbaters van de zoo zijn erg trots, want het is de eerste geboorte van een gorilla in meer dan tien jaar in de dierentuin. Ze hebben Calaya voorbereid op het moederschap door haar foto's van moedergorilla's te tonen en haar een pluche gorilla als speelgoed te geven.

Moeder en baby zijn voorlopig nog niet te bezoeken, maar daar komt binnenkort verandering in.