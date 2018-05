Taco's met ijs, fruit en snoep

In Sint-Niklaas worden sinds vandaag ijstaco's verkocht. De gekleurde, geplooide wafeltjes zijn gevuld met ijs, fruit en snoepjes. Het is al een rage in de Verenigde Staten en Australië.

Een ijsmaker uit Sint-Niklaas zag ijstaco’s op sociale media verschijnen, en was voor het idee gewonnen. De taco’s zijn geplooide koekjes, met daartussen ijs, fruit en snoep. Het ijs is verkrijgbaar in verschillende smaken en ook het fruit en de snoepjes variëren afhankelijk van je bestelling.

De koekjes zelf worden gemaakt van ijshoorndeeg, met toevoeging van plantaardige kleurstoffen. Voor zo’n gevulde ijstaco betaal je gemiddeld 6,5 euro.