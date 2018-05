Studenten bouwen elektrische auto

Studenten van de Thomas Moore Hogeschool en de KU Leuven hebben samen een elektrische raceauto gebouwd, waarmee ze zullen racen tegen andere scholen. DE E22 zo heet de auto, hij is daarnet voorgesteld in Brussel. De raceauto gaat van nul naar honderd in 2.6 seconden.

De leerlingen van Thomas More en de KU Leuven hebben alle onderdelen van de sportauto zelf gemaakt. Met 22 waren ze en ze hebben negen maanden aan hun auto gewerkt.

"De wagen heeft een vermogen van 120 kW, wat overeenkomt met zo'n 200 pk", klinkt het enthousiast bij de studenten. De topsnelheid bedraagt 118 kilometer per uur.

Vorig jaar werden de studenten derde in de race, dit jaar gaan ze voor de overwinning. Over elk onderdeel van de auto is dan ook heel goed nagedacht. De wagen weegt slechts 22 kg en bestaat vooral uit carbon.

De hele auto kost zo'n 500.000 euro. De studenten hopen dat de hele technologie binnen enkele jaren in gewone elektrische auto's zal gebruikt worden.