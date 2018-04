Straks roze KitKat in Europese rekken

Voedingsgigant Nestlé lanceert vanaf volgende week de eerste roze KitKat-reep in Europa. Dat meldt het persagentschap Reuters. De Britten zullen als eerste de roze chocoladerepen van het merk kunnen kopen, daarna volgt de rest van Europa en Amerika.

De roze KitKat-repen maakten in het begin van dit jaar hun debuut in de winkels in Japan en Zuid-Korea. In verschillende landen kon je de roze KitKat wel al via het internet bestellen, maar vanaf 16 april zullen de repen ook in de Tescowinkels in Groot-Brittannië liggen. “Na de Britse lancering zullen we het product ook introduceren bij consumenten in heel Europa en Amerika”, zegt het bedrijf in een persbericht.

Het is onduidelijk of ze ook in de Belgische winkels zullen liggen, en tegen wanneer dat precies zal zijn.

Natuurlijke kleur

Nestlé is de eerste om de roze chocolade te commercialiseren. De roze chocolade werd door Barry Callebaut ontwikkeld in het Oost-Vlaamse Wieze en in Frankrijk. Het is de vierde chocoladesoort naast melk, fondant en witte chocolade. De chocolade is rooskleurig en dat is de natuurlijke kleur, zonder toevoeging van kleurstoffen.

De nieuwe chocoladesoort heeft een fruitige smaak van bessen en is smeuïg, aldus de chocolademaker. De nieuwe chocolade kreeg de naam 'ruby', naar de cacaoboon die gebruikt wordt om de chocolade te maken.

Barry Callebaut ontstond in 1996 uit de fusie van het Belgische Callebaut en het Franse Cacao Barry. De hoofdzetel van de groep bevindt zich in Zürich.

