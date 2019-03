Vandaag is het 14 maart, een dag die onder wiskundeliefhebbers is uitgeroepen tot pi-dag. In de Verenigde ­Staten schrijft men 14/3 als 3/14, en dat zijn de eerste cijfers van het getal Pi. Laura Moeneclaey, een meisje uit Poperinge, kende enkele jaren geleden het getal pi tot maar liefst vierduizend cijfers na de komma.