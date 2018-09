Spinnen weven web van 300 meter aan Griekse kust

Een gigantisch spinnenweb van maar liefst 300 meter lang siert de kust van Aitoliko, in het westen van het Griekenland.

Volgens experts gaat het om een jaarlijks terugkerend natuurfenomeen. Tetragnata, ofwel strekspinnen, zijn de bouwers van het web. De diertjes spinnen het natuurlijke net om te kunnen paren, schrijft de BBC.

Hoge temperaturen, voldoende vochtigheid en voedsel maken dat de strekspinnen dit jaar in groten getale zijn opgedoken in de kustplaats, zegt professor Maria Chatzaki van Democritus University of Thrace. Een stijging van de muggenpopulatie speelt mogelijk ook een rol. “Het is alsof de spinnen van deze gunstige omstandigheden profiteren om een groot feest te bouwen. Ze paren en brengen een hele nieuwe generatie voort.”

De spinnen zijn ongevaarlijk voor de mens en ook onschadelijk voor de flora in het gebied. “Nadat ze zich voortgeplant hebben, zullen de spinnen snel sterven”, besluit de wetenschapster.