In het Amerikaanse Las Vegas genoten skydivers hoog in de lucht van de supermaan die deze week in de VS te zien was. Ze sprongen vanop zo'n 1.200 meter hoogte de stad in en dat aan een snelheid van bijna 200 km per uur.

De skydivers gaven de mensen in de stad ook iets terug, want zij zagen een prachtige vuurschim door de lucht vliegen. Die was een gevolg van de vleugelpakken, die uitgerust waren met LED-verlichting en pyrotechniek.