Spectaculair: klifduiken vanop UNESCO Werelderfgoed in Mostar

Vandaag vond in Mostar in Bosnië en Herzegovina een passage van het wereldkampioenschap klifduiken plaats en dat zorgde voor spectaculaire beelden. 24 waaghalzen sprongen van de 16de eeuwse Stari Most brug.

(Lees verder onder de video)

Klifduiken is een extreme sport, waarbij gedoken wordt vanaf een hoogte variërend tussen de 26 en 29 meter. Vandaag gebeurde dat door 24 waaghalzen uit verschillende landen vanop de Stari Most brug in Bosnië en Herzegovina. Die is die tijdens de Bosnische oorlog (1992-1995) verwoest en werd vervolgens stuk voor stuk herbouwd met behulp van de originele stenen die uit de rivier werden verzameld. De brug is in 2004 heropend en is UNESCO Werelderfgoed.

De wedstrijd vandaag kadert in een groter geheel waarbij de beste klifduiker ter wereld bepaald wordt. De wedstrijd, gesponsord door Red Bull, startte op 13 april in El Nido, in de Filipijnen, en eindigt op 14 september in Bilbao, in Spanje. Tussenin sprongen de deelnemers ook al van kliffen in Ierland, Italië, Portugal en Libanon.