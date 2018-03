Skilift slaat op hol in Georgië

In Georgië zijn acht mensen gewond geraakt toen een skilift plots op hol sloeg. Op beelden die omstaanders maakten, is te zien hoe skiërs uit de lift geslingerd worden of er zelf uit springen in een poging zichzelf te redden. De oorzaak wordt volop onderzocht.

In totaal raakten zo'n acht mensen gewond, waaronder een zwangere vrouw uit Zweden en een toerist uit Oekraïne, schrijft Russia Today.

Getuige Peter Knyshov deelde de video op sociale media. Op de beelden is te zien hoe mensen in paniek uit de lift springen. Technici kregen de lift pas na twee minuten onder controle. Hulpverleners waren zo’n acht minuten later ter plaatse. Het is niet duidelijk waarom de lift plots begon te versnellen. De oorzaak wordt volop onderzocht.