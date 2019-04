Shauna blijkt 29 broers en zussen te hebben

Shauna (41) dacht altijd dat ze enig kind was, tot ze op haar 27e ontdekte dat haar vader niet haar biologische vader was. Ze bleek het kind te zijn van een donor. Via een online DNA-databank zocht ze naar haar roots en vond ze ook 29 broers en zussen. De familieleden houden nu contact met elkaar en hebben zelfs een Facebookgroep.

Online DNA-databanken winnen alsmaar aan populariteit in de VS. Het fenomeen heeft al tot doorbraken in enkele cold cases geleid, én tot de ontdekkingen van enkele verrassende verwantschappen. Zoals bij Shauna Harrison (41) uit de omgeving van San Francisco, die dácht dat ze enig kind was.

In ons land mag sperma van één donor maar bij zes verschillende vrouwen worden gebruikt, maar in de VS geldt die beperking niet. Het aantal broers en zussen kan daar zo aardig oplopen, zoals de Amerikaanse Shauna Harrison ondervond.

Harrison logde twee jaar geleden opnieuw in op haar account van ‘23andMe’, een website die DNA-vergelijkingen aanbiedt op basis van speekseltests. Ze zette haar profiel op openbaar en kreeg meteen reactie van iemand die beweerde dat ze allebei dezelfde donorvader hadden, een jood van Russische afkomst. Harrison wist dat ze verwekt was met sperma van een donor. Haar ouders hadden haar dat verteld op haar 27ste, omdat Harrison als gedoctoreerd gezondheidsspecialiste vroeg naar haar genetische achtergrond.